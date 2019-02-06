شتائم واشتباك بالأيدي بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحمد شوبير في اجتماع الأندية المصرية

دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مشاجرة عنيفة مع أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وصلت لحد التشابك بالأيدي والشتائم غير اللائقة بينهما.

بدأت المشاجرة عندما دخل رئيس نادي الزمالك لغرفة اجتماع الأندية مع مسؤولي الاتحاد، اليوم الأربعاء؛ لكشف أسباب وضع جدول الدوري المصري الممتاز ومواعيد المباريات المحددة، وكشف أسباب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدوري، يوم 30 مارس المقبل.

وفور دخول مرتضى غرفة الاجتماعات، قال المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري: “أنا مش هحضر الاجتماع والشخص ده موجود”؛ يقصد بذلك رئيس نادي الزمالك.

فبادر مرتضى بالرد عليه: “إنت مين إنت، قبل ما تتكلم عني رجعوا فلوس تركي آل الشيخ، يا حرامية الساعات”.

ليغادر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الاجتماع، دون الرد عليه، ليدخل أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري في مشادة مع رئيس نادي الزمالك قائلًا: “بلاش الشتيمة إنت رئيس نادي كبير، كفاية كده مش هنسكت على اللي إنت بتعمله”.

فرد رئيس الزمالك، قائلًا: “إنت ليك عين تتكلم، وكل اللي حصل منك لتركي آل الشيخ أنا أعرفه جيدًا، ورجع فلوس وهدايا تركي”، لتتطور المشادة الكلامية بينهما وتصل لاشتباك بالأيدي بين الطرفين.

يذكر أن خالد مرتجى برر انسحابه من اجتماع الأندية باعتراضه على تواجد مرتضى منصور، في ظل صدور قرار من الاتحاد الإفريقي واللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عام ومنعه من التواجد في الاجتماعات والمباريات، وأي ظهور خاص بمنصبه كرئيس للزمالك.