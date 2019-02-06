تعرّف على قرارات اتحاد الكرة المصري في اجتماع ممثلي الأندية بعد انسحاب النادي الأهلي

قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، وضع تصور للمباريات المتبقية من بطولة الدوري العام الموسم الحالي، وعرضها على المجلس بطريقة تضمن العدالة بين الأندية.

وافتعل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أزمة جديدة خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، من أجل حسم مصير المسابقة المحلية، بسبب اعتراض الزمالك وبيراميدز على مواعيد مباريات الأحمر المؤجلة.

وانسحب خالد مرتجى ممثل النادي الأهلي، من الاجتماع قبل بدايته؛ بسبب حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاتحاد الكرة من أجل حضور الاجتماع.

وجاء انسحاب الأهلي من اجتماع الأندية؛ اعتراضًا على حضور رئيس نادي الزمالك، خاصة وأنه موقوف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمدة عام.

ومن جانبه شنّ مرتضى منصور هجومًا ناريًا على اتحاد الكرة قبل الاجتماع، وطالب أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وسيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف بالاستقالة من مناصبهم في حالة الاستمرار في العمل الإعلامي.

وقال منصور في تصريحات للصحفيين في مقر اتحاد الكرة: “هناك أربعة أعضاء من اتحاد الكرة يتربحون من الشركة الراعية لاتحاد الكرة بعملهم في الإعلام، وعليهم الاختيار بين منصبهم في اتحاد الكرة أو العمل في الإعلام”.

وأضاف مرتضى: “يجب على شوبير الاستقالة فورًا؛ لأنه يقود هذه المهزلة التحكيمية لصالح الأهلي، ويجب عليه بحكم منصبه أن يكون محايدًا، ما حدث في لقاء الأهلي وإنبي مهزلة تحكيمية، محمد الشناوي حارس الأهلي قام بالتهجم على أحمد الغندور حكم لقاء الإنتاج الحربي ولم يتم طرده، ولكن تم طرد أحمد رفعت بالأمس في واقعة أقل منها بكثير”.

وتابع: “سأعطي مجلس اتحاد الكرة درسًا قاسيًا بسبب خطاب الاستدعاء من لجنة القيم، لا يجرؤ أحد على استدعائي من لجنة القيم”.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: “اتحاد الكرة وأندية الممتاز يتفقون على تفاصيل استكمال الموسم الكروي”.

وفي السياق نفسه، وعقب الاجتماع مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسابقات المحلية، أعلن المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي للمجلس، أن الاجتماع أسفر عن الآتي:

– أبدت الأندية استعدادها للتعاون فيما يخص إغلاق الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتقديم كل التسهيلات المتاحة لإنجاح البطولة، وطالبت بعض الأندية بالمساعدة في توفير الملاعب البديلة للملاعب التي تقام عليها مبارياتها حاليًا، وتحمل التكاليف اللازمة، ووعد رئيس الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر.

– تم الاتفاق على تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادة والعدالة الكاملة بين الأندية، وأبدى مسؤولو الأندية التعاون؛ لإنهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظًا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

– عرض المهندس أبوريدة والكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد والكابتن عصام عبد الفتاح عضو المجلس والمشرف على لجنة الحكام، تطبيق تقنية الفار عقب بطولة الأمم الأفريقية، والتغلب على مشكلة الملاعب غير الجاهزة لتفعيل هذه التقنية.

يذكر أن خالد مرتجى ممثل النادي الأهلي في الاجتماع، قد انسحب قبل انطلاقه؛ اعتراضًا على حضور مرتضى منصور رئيس الزمالك، في ظل صدور قرار من الاتحاد الأفريقي واللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عام.

ومن جانب آخر، نفى خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ما تردد عن حسم مجلس إدارة القلعة الحمراء، الاستقرار على استاد السكة الحديد ليكون الملعب الرسمي للقاعة الحمراء.

وقال مرتجى في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إن مجلس الإدارة في حالة انعقاد حول هذا الأمر، وأمامه خياران للاستقرار على أحدهما، بالاتفاق مع المسؤولين في الدولة.

وكشف مرتجى أن الخيار الأول هو الحصول على استاد نادي السكة الجديد بحق الانتفاع، لفترة طويلة تصل إلى 25 سنة.

وأوضح: “في حالة الاتفاق الرسمي مع المسؤولين والجهات الأمنية، سيتم تطوير ملعب السكة الحديد لتكون السعة 30 ألفًا بدلًا من 25 ألفًا”.

وعن المسار الثاني قال مرتجى: “هناك تصور للبدء في مشروع استاد الأهلي بمدينة الشيخ زايد، خاصة وأن الدراسات والتصميمات الخاصة به موجودة بالفعل، وننتظر فقط التراخيص والموافقات للبدء في إطلاق أولى مراحل البناء”.

وفي حالة بناء استاد الأهلي في الموقع المقترح أكد أنه سيكون مشروع إنشاء مدينة رياضة متكاملة الخدمات والمرافق وأماكن التسوق والترفيه.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حسم الصفقة سواء مع إدارة السكة الحديد، أو الشروع في بناء ملعب جديد.