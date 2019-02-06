اتحاد الكرة المصري يعلن قراره النهائي بشأن إعادة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

كشف اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة، موقفه من طلب نادي إنبي إعادة لقاء الأهلي بالأمس، في بطولة الدوري العام والذي انتهى بخسارة الفريق البترولي بنتيجة 2/1 بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت ضد الأخير، وأهمها إلغاء هدف في الدقيقة الأخيرة.

وقال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام في تصريحات إذاعية: “لن يتم إعادة لقاء الأهلي وإنبي، الحكم لم يرتكب أي خطأ قانوني يستوجب إعادة اللقاء، هل شاهدنا أي لقاء في العالم يعاد بسبب خطأ تقديري للحكم!، إذا كان هناك خطأ من الأساس، الهدف الملغى قرار صحيح ولاعب إنبي كان في وضعية تسلل”.

وأضاف عبد الفتاح: “الكرة المصرية مقبلة على كارثة جديدة، مثل ما حدث في بورسعيد والدفاع الجوي، الجماهير ضحية مسؤولي الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التى يجلسون فيها، ووصل التعصب لدرجة مرعبة ومخيفة”.

وأكد أن سبب أزمة التحكيم المصرية هو الانتماءات والأهواء والمصالح التي تسيطر على بعض من يقومون بالتحليل في الاستوديوهات التحليلية والقنوات.

وكان نادي إنبي أعلن أنه سيقدم طلبًا رسميًّا لاتحاد الكرة، من أجل إعادة لقاء الفريق أمام الأهلي، بسبب قرارات تحكيمية اعتبرها مسؤولو الفريق البترولي خاطئة، مثل طرد أحمد رفعت وإلغاء هدف التعادل.