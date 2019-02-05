إنبي يطلب إعادة مباراته مع النادي الأهلي المصري.. ويشكو الحكم‎

كشفت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة نادي إنبي أرسل احتجاجًا إلى اتحاد الكرة المصري ضد الحكم محمد الصباحي، الذي أدار مباراة الأهلي، التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في إطار الدوري المصري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

ودار جدل واسع بعد لقاء الأهلي وإنبي، بسبب إلغاء هدف للفريق البترولي قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة بداعي التسلل.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، خلال تصريحات عقب المباراة:”قدمنا شكوى رسمية للجبلاية، للمطالبة بإعادة مباراة الأهلي، بعد الرجوع إلى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل”.

وأضاف:”الحكم ألغى لنا هدفًا صحيحًا، كما أن طرد أحمد رفعت يعكس التربص بنا، واللاعب كان يحق له في الأساس الحصول على خطأ، لكننا فوجئنا بحصوله على إنذار، ثم بطاقة صفراء ثانية”.

وأشار إلى أن هدف الأهلي الأول، جاء من لمسة يد واضحة، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وتابع:”لن نشارك في أي مباراة طرفها الصباحي، وعلى اتحاد الكرة مراعاة مصالح الأندية”.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

ووضعت ثنائية أيمن أشرف، وجونيور أجايي، الأهلي في المقدمة أولًا قبل أن يقلّص محمود قاعود النتيجة خلال الدقائق الـ 10 الأخيرة.

وحصد الأهلي نقطته رقم 36 في الدوري، وصار على بعد 9 نقاط من الزمالك الذي لعب مباراة أكثر من الأحمر الذي يحتل المركز الثالث.

أما إنبي فنال خسارته الأولى بعد 5 مباريات دون هزيمة، واستقر في المركز الـ14 بـ21 نقطة.