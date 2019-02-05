أهداف مباراة إنبي والأهلي.. 2-1 لـ”الفريق الأحمر” (فيديو)

سجل أيمن أشرف الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي في هذا اللقاء إلى مواصلة تصحيح الأوضاع، بعدما فاز مؤخرًا على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بينما يسعى إنبي لحصد الثلاث نقاط.

الهدف جاء في الدقيقة 38، إثر ركلة ركنية للنادي الأهلي على يمين مرمى إنبي نفذها علي معلول عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس عمرو حسام بشكل خاطئ تمامًا داخل المنطقة، ليتدخل جيرالدو برأسية هيأت الكرة لزميله أيمن أشرف المتمركز في مواجهة المرمى تمامًا والذي سدد الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 54 يسجل جونيور أجايي الهدف الثاني للأهلي.. هجمة منظمة للنادي الأهلي بقيادة حسين الشحات بسلسلة من التمريرات القصيرة أنهاها الشحات بتمريرة جيدة لجيرالدو المنطلق داخل منطقة جزاء إنبي من جهة اليمين والذي حول الكرة بشكل مباشر وأرضي لجونيور أجايي المتمركز في مواجهة المرمى تماما والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

اجاااي التاااني اسيست جيرالدو ???????????? pic.twitter.com/hRogzh37FS — Ahly Media (@ASCmediia) February 5, 2019

وسجل الأول لإنبي محمود قاعود في الدقيقة 80.

ويقع الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.

كانت آخر مباراة قد جمعت الأهلي وإنبي يوم 11 مارس من عام 2018 في الأسبوع الـ29 من بطولة الدوري الممتاز في نسخة العام الماضي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف سجله أيمن أشرف.