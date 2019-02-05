قلق في الأهلي المصري بعد تعيين “العاصي” مديرًا لنادي بيراميدز (صور)

تسود حالة من القلق داخل النادي الأهلي المصري، بعد قرار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تعيين محمد جمال العاصي مديرًا تنفيذيًّا للنادي، خلال الفترة المقبلة، بدلًا من سيف الوزيري.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “تسود حالة من الرعب في صفوف الأهلي، خاصة أن محمد جمال العاصي، هو وكيل أعمال جونيور أجاي والتونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو، لاعبي الفريق”.

وأضاف المصدر: “يخشى الأهلي أن يقوم العاصي بقيادة حالة من التمرّد من الثلاثي ضد النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أجاي وعلي معلول اللذين طلب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق تجديد عقديهما مع النادي ورفض رحيلهما خلال الموسم المقبل”.

وتابع: “الأهلي كان فتح خط مفاوضات مع أجاي ومعلول للتجديد، ورحب الثنائي بالأمر، لكن معلول تراجع عن التجديد ولوح بعرض من الترجي التونسي، وجاء تعيين العاصي في بيراميدز ليثير شكوك مسؤولي الأهلي حول مصير اللاعب، وأن يكون عرض الترجي مجرد كوبري لانتقاله لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة”.

وأردف المصدر: “تسعى إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية للإبقاء على الثنائي جونيور أجاي وعلي معلول بأي ثمن لصعوبة تعويضهما، فيما رحب لاسارتي برحيل وليد أزارو في نهاية الموسم الحالي في حالة وصول عرض مناسب له، بشرط التعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل منه في المستوى الفني”.

وأعلن مسؤولو بيراميدز، تعيين محمد جمال العاصي، مديرًا تنفيذيًّا للنادي، خلفًا لسيف الوزيري، ونشر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتقدم بجزيل الشكر للأستاذ سيف الوزيري المدير التنفيذي السابق بالنادي كما نعلن تعيين الأستاذ محمد جمال العاصي خلفًا له متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة”.

كما نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، صورة له مع محمد العاصي، معلقًا عليها: “أثق في أخي محمد جمال العاصي وبتوفيق (روح الفانيلا الزرقاء)”.

ومن جانب آخر أكد الوزير تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه سيزور نادي الزمالك في نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سأزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة بصفتي رئيس الاتحاد العربي، وسألتقي بأخي رئيس النادي المحترم وأعضاء مجلس إدارة النادي الكرام”.