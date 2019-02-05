المتحدث باسم بيراميدز يطالب قناة النادي الأهلي بالاعتذار (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، من عدلي القيعي مدير التسويق بالنادي الأهلي المصري، وإبراهيم المنيسي مقدم برنامج “ملك وكتابة” على قناة “الأهلي”، الاعتذار له علانية وعلى الهواء مباشرة.

ونشر عفيفي فيديو على صفحاته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه تعرض لهجوم وسخرية من عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي؛ بسبب “بوست” مفبرك منسوب له، وانتشر على مواقع السوشيال ميديا.

وقال عفيفي، إنه قام بوضع البوست على صفحته، ونفى ما هو منسوب إليه جملة وتفصيلًا، ولكن رفض القيعي ومنيسي التنويه إلى أنه مفبرك.

وأكد المتحدث باسم “بيراميدز”، إلى أنه لن يقوم باتخاذ أي إجراء قانوني، وسيكتفي باعتذار من عدلي القيعي وإبراهيم منيسي.

ردًا على ما حدث في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهليhttps://t.co/zHNeR8L0bR — عفيفي – Afify (@Ahmed1Afify) ٥ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن أحمد عفيفي المتحدث باسم بيراميدز تعرض لهجوم شديد؛ بسبب نشر بوست منسوب له يتهكم فيه على تمويل تركي آل الشيخ للنادي الأهلي في فترة سابقة، ورد عفيفي عليه قائلًا:”أي طفل عنده ١٠ سنين بس يعرف أسلوبي في الكلام هيعرف إن ده مش كلامي .. بس الموضوع مفهوم جدًا .. لما متعرفش ترد على كلامه اخترع كلام على لسانه تعرف ترد عليه، برافوا على رأي اللي عامل الفوتوشوب .. استمر”.