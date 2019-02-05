موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستضيف إنبي، نظيره النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًّا باستثناء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، إذ لن يتم السماح بدخول أي شخص إلى المباراة إلا حاملي الدعوات مصحوبة ببطاقات العضوية الخاصة بالنادي الأهلي، وعددهم 500 شخص، وفقًا للدواعي الأمنية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 33 نقطة، حصدها من خلال 16 مباراة إذ فاز في 10، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها.

بينما يدخل الفريق البترولي المباراة وهو في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة، برصيد 21 نقطة، حصدها من خلال 20 مباراة، إذ فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 9، وخسر في 7.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

من المقرَّر أن تنطلق المباراة اليوم الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت.