أزمة بين لاسارتي وحسام عاشور بسبب شارة قيادة النادي الأهلي المصري

دخل حسام عاشور، قائد النادي الأهلي المصري، ولاعب وسط الفريق، في أزمة مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، بعد أن علم بنيته في تجريده من شارة الكابتن خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “لاسارتي أكد للجهاز الفني المعاون له أنه يرغب في سحب شارة الكابتن من حسام عاشور، لأنه لا يحمل الصفات الشخصية التي تؤهله للقيام بهذا الدور داخل الفريق، حيث لا يستطيع لمّ شمل اللاعبين وتوجيههم خارج وداخل الملعب”.

وأضاف: “لاسارتي معجب بشدة بشخصية شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، رغم أنه خارج التشكيل الأساسي، إذ يراه يحمل كل الصفات التي تؤهله لأن يكون كابتن الفريق، حيث يمتلك القدرة على الحوار والإقناع، وهو متحدث لبق، ويستطيع السيطرة على لاعبي الفريق، وهو ما حدث في أكثر من لقاء، رغم أنه جالس على دكة البدلاء”.

وأردف المصدر: “عاشور فور علمه بنية لاسارتي في سحب الشارة منه، أبدى غضبه الشديد وطلب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، التدخل ومنع صدور هذا القرار، الذي يعتبر إهانة لتاريخه الطويل داخل النادي، وهدد بالتصعيد في حالة إصرار لاسارتي على موقف”.

ومن جانب آخر، يعيش محمد يوسف، المدرب العام في الأهلي، حالة نفسية سيئة للغاية، بسبب استمرار تجاهله من قبل مارتن لاسارتي، حيث لم يعد له أي دور فني داخل الفريق في المباريات والتدريبات.

لاسارتي يعتمد بشكل كامل على الثنائي الأجنبي معه في الجهاز ويتجاهل تواجد محمد يوسف، كما أعطى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي بعض الأمور الفنية داخل الفريق، بسبب إعجابه بشخصيته وطريقة تفكيره، وفشل يوسف في إقناع لاسارتي بقدراته الفنية، كما فشل في إقناع محمود الخطيب بالتدخل لدى المدير الفني من أجل منحه دورًا في الفترة المقبلة.

مباراة حرس الحدود

إلى ذلك، أنهى النادي الأهلي الجدل حول موقف مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بعدما أعلن بشكل نهائي عن موعد سفره إلى تنزانيا لملاقاة فريق سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد سبق أن كشف من خلال موقعه الرسمي عن وجود أزمة بشأن حجز الطيران للسفر إلى تنزانيا يهدد خوض مباراة حرس الحدود بالدوري يوم الجمعة 8 فبراير.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن الأهلي يستطيع حل المشكلة نظرًا لعدم وجود أي مساحة لتأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري.

ووفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، حدد يوم 9 من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 12 فبراير، ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يسبق سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني، بعثة الفريق إلى تنزانيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل ترتيب جميع الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.