ضابط يقتحم مباراة بيراميدز والداخلية.. ما السبب؟

واقعة غريبة شهدتها الملاعب المصرية، أمس في المباراة التي جمعت فريقي بيراميدز والداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل لاشيء.

واندهش متابعو المباراة من ظهور أحد الضباط داخل الملعب أثناء المباراة، وقت إصابة أحد لاعبي الداخلية وعندما كانت النتيجة التعادل دون أهداف، ما دفع لاعبي بيراميدز إلى الاعتراض بسبب إضاعة الوقت.

وتظهر الصورة تحدث أحد لاعبي بيراميدز مع الضابط، بشكل حاد، وتبين فيما بعد بحسب مصدر من داخل الملعب أن اللاعب طلب أوراق إثبات شخصية الضابط بدافع الغضب من دخوله الملعب وتعطل المباراة لوقت طويل.

واستجاب الضابط للاعب وأخرج بطاقة إثبات شخصيته للاعب في موقع طريف قلما يحدث داخل ملاعب كرة القدم، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لوقف المشادة.

وأكد المصدر أن نزول الضابط خلال المباراة جاء لمساعدة لاعب الداخلية المصاب، أي أن الهدف إنساني بحسب قوله.