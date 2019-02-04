ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الداخلية (صورة)

اقتنص نادي بيراميدز فوزًا مثيرًا على الداخلية، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدفا بيراميدز في الدقيقتين 91، و93، عبر عمر خريبين من ضربة جزاء، وكريستيان بينافينتي، على الترتيب.

وهذا الفوز الحادي عشر لبيراميدز، مقابل 9 تعادلات، وخسارة وحيدة.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة من 21 مباراة، في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي لعب 18 مباراة.

ويملك الزمالك 45 نقطة، في حين يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

ويملك مصر المقاصة 30 نقطة في المركز الثالث، و28 نقطة للمقاولون العرب في المركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الداخلية:

1. الزمالك، 45 نقطة من 18 مباراة.

2. بيراميدز، 42 نقطة من 21 مباراة.

3. الأهلي، 33 نقطة من 16 مباراة.

4. مصر المقاصة، 30 نقطة من 20 مباراة.

5. المقاولون العرب، 28 نقطة من 21 مباراة.