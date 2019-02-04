بيراميدز يقتنص فوزًا دراميًا على الداخلية في الدوري المصري (فيديو)

اقتنص نادي بيراميدز فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل على الداخلية، بنتيجة 2/0، الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول لبيراميدز بتوقيع اللاعب السوري عمر خريبين، من ضربة جزاء في الدقيقة 90+1، بعد تدخل ضد البرازيلي ماركوس كينو.

وأضاف الوافد الجديد، البيروفي كريستيان بينافينتي، الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

وطرد الحكم اللاعب إيمانويل إيجيبتور من الداخلية في الدقيقة 33.

ورفع الفوز رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة، في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة، في المركز الرابع عشر.

هدف عمر خربين قبل قليل???????? pic.twitter.com/HBrLoHKKnU — كونان الهلالي (@20_rayann) ٤ فبراير ٢٠١٩