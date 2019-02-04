أمير مرتضى منصور يهاجم سيد عبدالحفيظ.. ويبرر خسارة الزمالك أمام غورماهيا

شنَّ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، هجومًا جديدًا، على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بسبب السخرية من كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض، بعدما وصف بطولة الكونفدرالية بأنها “أقوى من دوري أبطال أفريقيا”.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية: “تصريحات عبدالحفيظ وردّه على جروس غير لائقة، كان يجب أن يكون الرد بطريقة أفضل تتناسب مع منصب مدير الكرة في الأهلي”.

وأَضاف مرتضى: “كيف لمدير الكرة في الأهلي أن يقول لفظ (كتاكيت)، على تصريحات مدرب الزمالك، انتقد كما تريد لكن مصطلح كتاكيت غير رياضي، ولا ينم سوى عن مستوى تعليم قائله، قول جروس إن البطولة ضعيفة ليست إهانة للنادي الأهلي، وإذا أردت الرد فلا يجب أن يكون بهذه الطريقة، وكان من المفترض أن يكون الرد مهذّبًا.. فكلمة كتاكيت ليست احترافية في الرد”.

وتابع أمير: “عندما تسألني عن رأيي، مسابقة دوري الأبطال كانت قوية في السابق بسبب مشاركة الأهلي والزمالك والتنافس بينهما، وهزيمة نادي الأفريقي التونسي، من مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 8/0 لا تنم عن قوة المستوى في البطولة، بل تدل على مرور بعض الأندية بفترة ضعف”.

وعن الخسارة أمام غورماهيا، قال أمير: “فريق الزمالك خاض هذا الموسم 30 مباراة، لم يخسر سوى في ثلاثة منها، وهذا رقم جيد، ولا يوجد فريق يفوز باستمرار، أرفض تحميل خسارتنا أمام غورماهيا لمحمود الونش، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، طلب ألا ندعم بأي لاعب في مركز الدفاع، واللاعب لم يشارك منذ 3 أشهر بسبب الإصابة والدفع به اليوم يرجع لوجهة نظر المدرب، الفريق لديه دعم كبير من الإدارة والجماهير، وإذا كان هناك أخطاء فيتم مناقشتها ومعالجتها بالغرف المغلقة، ما زال المشوار الأفريقي طويلًا والمحاسبة في النهاية”.

وعن التجديد لكهربا، أشار: “كهربا من الأعمدة الأساسية، ورئيس النادي هو الذي أصر على عودته في بداية الموسم ورفض جميع العروض الخاصة باحترافه لمساعدة اللاعب على استعادة مستواه، والتألق مع الفريق حتى يتمكن من العودة للمنتخب، مجلس الإدارة ورئيس النادي يضعان مصلحة اللاعب فوق أي اعتبار ووجَّها بضرورة حسم الأمر للإبقاء على كهربا مع الفريق”.