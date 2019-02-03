ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية‎

بدأ نادي الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخسارة ثقيلة 4-2 أمام مستضيفه غورماهيا الكيني، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وتقدم إبراهيم حسن للزمالك بعد سبع دقائق من البداية، عندما استغل كرة مرتدة من دفاع غورماهيا ليرسل تسديدة قوية في شباك حارس أصحاب الأرض.

وأخطأ محمود حمدي (الونش) في الدقيقة 25 ليمنح جاك تويسينغي الفرصة لإدراك التعادل، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الكيني في الدقيقة 38 بعد أن تلقى عرضية متقنة حولها، في مرمى محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك.

وأضاف حسن هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44، بعد تمريرة من محمود عبد المنعم (كهربا)، وسط دفاع غورماهيا ليضع الكرة في المرمى.

ووضع نيكولاس كيبكيروي غورماهيا في المقدمة مجددًا، عندما أحرز الهدف الثالث بعد انطلاق الشوط الثاني بست دقائق.

بذلك، حصد غورماهيا أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتصدر غورماهيا المجموعة بثلاث نقاط قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري وضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن المجموعة نفسها في وقت لاحق اليوم.