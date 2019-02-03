مرتضى منصور يعاقب لاعبي نادي الزمالك.. وكريستيان غروس يهدد رباعي الفريق

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، موقفًا صارمًا تجاه لاعبي الفريق الأول؛ بعد الخسارة أمام غورماهيا الكيني 2/4، في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز”، أن إدارة الزمالك أبلغت أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، بتجميد مستحقات اللاعبين؛ بعد الظهور السيئ في مباراة اليوم أمام بطل كينيا وضياع أول 3 نقاط في المجموعة.

وقرر مجلس الزمالك، عقد جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان غروس فور عودة بعثة الفريق من كينيا؛ لمناقشة أسباب الخسارة.

وطلبت الإدارة تقريرًا من أمير مرتضى منصور؛ لمعرفة أسباب الأداء المنخفض الذي ظهر به لاعبو الزمالك في كينيا.

ومن جانبه، عنّف السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لنادي الزمالك، لاعبي خط الدفاع بالفريق؛ بسبب الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في اهتزاز شباك الأبيض بـ 4 أهداف.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز”، أن غروس هدد رباعي الفريق حمدي النقاز ومحمود الونش ويوسف أوباما ومحمود كهربا، بالاستبعاد من التشكيل، بعد ظهورهم بمستوى سيئ في اللقاء.

ووجه غروس اللوم إلى خط الدفاع، مؤكدًا أن التراخي والتعامل باستهتار في معظم الكرات، أدى إلى الخروج بهذه النتيجة، رغم التقدم في بداية الشوط الأول.

وقال المدرب السويسري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الخسارة لن يتحملها فرد بعينه، مشيرًا إلى أن ضغط المباريات والعشوائية التي ظهر عليها الفريق كانت وراء الهزيمة برباعية.

وأضاف: “كانت هناك أخطاء دفاعية غريبة، ولم نتمكن من استغلال تقدمنا بهدف في بداية اللقاء”.

يذكر أن الزمالك يلعب ضمن المجموعة الرابعة في الكونفدرالية، بجانب كل من: غورماهيا وبترو أتلتيكو الأنغولي ونصر حسين داي الجزائري.