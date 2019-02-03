نادي الزمالك يسقط برباعية أمام غورماهيا الكيني في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية

استهل فريق الزمالك المصري، مشواره في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) بهزيمة من مضيفه غورماهيا الكيني بهدفين لأربعة أهداف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة القارية.

بادر الزمالك بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة السابعة عبر إبراهيم حسن، وردّ غورماهيا بهدفين عن طريق جاك تويسينجي في الدقيقتين 25 و38.

ونجح إبراهيم حسن في تسجيل التعادل في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتمكن غورماهيا في شوط المباراة الثاني من إضافة الهدفين الثالث والرابع عبر نيكولاس كيبكيروي و دينيس اوليش في الدقيقتين 51 و91.

بذلك، حصد غورماهيا أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب نصر حسين داي الجزائري مع بترو أتلتيكو الأنغولي.

هدف إبراهيم حسن في مرمى جورماهيا الكيني. pic.twitter.com/rVjGLl8TtD — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٣ فبراير ٢٠١٩