شكوى مصرية من برنامج تلفزيوني تونسي بتهمة الإساءة إلى محمد صلاح (فيديو)

أعلن مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع، يوم الأحد، أنّه قدّم إلى الجهات الرسمية التونسية شكوى عاجلة، ضدّ برنامج تلفزيوني تونسي؛ بتهمة الإساءة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وجاءت هذه الشكوى، حسب المجلس المذكور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”؛ بسبب ما اعتبره “إساءة إلى اللاعب محمد صلاح بصورة استفزّت المشاهدين في مصر وفي تونس معًا”.

وأضاف المجلس، أنّ رئيس الهيئة العليا التونسية للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي، تعهّد بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، واتخاذ القرار المناسب.

وكان برنامج “أمور جدية”، التلفزيوني الشهير، قد سخر من النجم المصري؛ ما أثار غضب الكثير من عشاق ومتابعي اللاعب.

وأثارت سخرية البرنامج التونسي، المذاع عبر فضائية “الحوار التونسي” من اللاعب محمد صلاح، غضب آلاف المصريين والعرب في مواقع التواصل الاجتماعي، متّهمين القناة بمحاولة إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والتونسية.

واستعان البرنامج بشخص يرتدي القميص الرياضي لمحمد صلاح، وشعر مستعار يشبه شعر اللاعب، ودخل الاستوديو وأخذ يعلق على صور لـ”صلاح”، من بينها رده على سؤال عن سر تربية صلاح لشعره ليجيبه: “لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قملًا، ولما أحلق شعري القمل هيموت”.