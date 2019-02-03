حكم قضائي بإلغاء قرار منع ظهور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام

قضت محكمة القضاء الإداري، في مصر، بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، والغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73ق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وذكرت أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة ثلاثة أشهر عن الظهور الإعلامي،

وعقب انتهاء المدة بثلاثة أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ الـ 15 من يناير الجاري، بإيقافه لمدة شهرين.

وتابعت الدعوى، أن قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سندٌ من القانون، ضاربًا بالمادة 360 من القانون رقم (1) لسنة 2016، الصادر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب عرض الحائط، والذي تؤكد الحصانة الإجرائية لعضو مجلس النواب، وأنه لا يجوز التحقيق معه أو توقيع أي عقوبة أيًّا كانت عليه دون استئذان المجلس.

وأضافت الدعوى، أن قرار “الأعلى للإعلام”، جاءَ مخالفًا للدستور، ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور منذ صدور دستور 1923 حتى الآن.