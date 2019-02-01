المصري البورسعيدي يعلن إيقاف التعامل مع نادي الزمالك بسبب مرتضى منصور

أعلنت إدارة النادي المصري البورسعيدي، عدم التعامل مع نادي الزمالك في مسألة بيع أو شراء اللاعبين، خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد الشملة عضو مجلس إدارة النادي البورسعيدي في تصريح لموقع “كووورة” إن قرار عدم التعامل مع نادي الزمالك جاء بعد مماطلة مرتضى منصور رئيس الزمالك في بيع أي لاعب للنادي البورسعيدي مؤخرًا.

وأضاف: “مرتضى منصور رئيس الزمالك أفسد صفقة انتقال محمود عبد الرازق “شيكابالا”، إلى المصري في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية، دون أي سبب واضح”.

وأضاف: “طلبنا من نادي الزمالك، أكثر من 10 لاعبين الصيف الماضي وسوق الانتقالات الشتوية، وتم الرفض، في المقابل يوافقون على انتقال هؤلاء اللاعبين إلى أندية أخرى”.

وتابع: “بناء على ذلك الرفض، قررنا عدم التعامل مع نادي الزمالك في ظل وجود رئيسه الحالي مرتضى منصور”.

وكان نادي الزمالك قد أعلن اقتراب انتقال شيكابالا إلى المصري، قبل أن يتراجع بسبب طلب الحصول على 9 ملايين جنيه.