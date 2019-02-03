القنوات الناقلة لمباراة غورماهيا والزمالك اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

يواجه نادي الزمالك نظيره غورماهيا الكيني في الجولة الأولى من دوري المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، على استاد موي ستاديوم.

أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنغولي وجور ماهيا الكيني.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على اتحاد طنجة المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور الـ32 مكرر.

فيما تأهل غورماهيا الكيني بعدما فاز على نظيره نيو ستار دي دوالا الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابقة.

ويمتلك الأبيض سجلاً حافلاً في تاريخ مواجهاته مع الأندية الكينية، والتي جمعته بهم خلال 11 مباراة مع أندية غور ماهيا ونزويا شوغار وتوسكر وأولينزي ستارز، حقق الزمالك الفوز على الفرق الكينية في 9 مباريات وتعادل في مباراة وهزم في مثلها.

أما عن تاريخ مواجهاته أمام غورماهيا، فقد التقى الفريقان في 5 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وتلقى هزيمة في آخر، فيما انسحب الفريق الكيني في مباراة عام 1984، سجل الزمالك 8 أهداف في فريق غورماهيا واستقبل منه 3 أهداف.

فريق غورماهيا حقق الفوز في آخر مبارياته بالدوري الكيني على نظيره سوني شوغر بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الكيني، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية بفارق 8 نقاط عن ماثاري يونايتد متصدر الترتيب بعد 10 مباريات لعبها، وبهذا الفوز يكون الفريق الكيني قد حقق 5 انتصارات في الدوري و3 هزائم وتعادلاً وحيدًا خلال 9 مباريات من الدوري المحلي، فيما سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وغورماهيا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة على قناة “bein sports hd1″، بتعليق علي محمد علي.