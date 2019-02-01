كل ما تريد معرفته عن أزمة مؤجلات الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

اشتعلت الأجواء في الدوري المصري بعد أن تبادل مسؤولو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز الحرب الكلامية؛ بسبب مواعيد مباريات البطولة المحلية، وسط اتهامات بمجاملات للأهلي حامل اللقب وتهديدات بعدم خوض المباريات.

ووصلت الأمور لمرحلة الشكوى الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، كما أن اتحاد الكرة أبدى رفضه التام لأي ضغوط، وهو ما يثير الجدل حول مستقبل الدوري المصري.

وتستعرض “إرم نيوز” كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مؤجلات الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز:

تهديد الأهلي

اشتعلت الأزمة بعدما أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة رفض خلاله تعديل أي مواعيد أو تغيير المنافسين في الدوري المصري، بعد آخر جدول أرسله اتحاد الكرة.

وجاء خطاب الأهلي ردًا على الاقتراح الذي طرحه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، في تصريحات تلفزيونية بتأجيل لقاء فريقه ضد الأهلي وإقامة لقاء الأهلي والزمالك في نفس الموعد.

وقال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”: إن الأهلي وصله خطاب رسمي ومعلن من اتحاد الكرة بمواعيد المباريات ويتمسك بها.

وأضاف: ” الأهلي أكثر المتضررين من أزمة المؤجلات، وهو الأمر الذي يجعلنا نتمسك بأبسط حقوقنا ونتضامن مع نادي بيراميدز في مطالبه بانتظام المواعيد، وأهلًا بإيقاف الدوري لحين خوض الأهلي مبارياته المؤجلة”.

تحالف الزمالك وبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز مطالبه بشكل واضح بل وأرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي “كاف”، يطالبه بضرورة التدخل لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص في الدوري المصري بنص المادة (2) من لوائح كاف.

وقال أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز لـ”إرم نيوز”، إن ناديه لا يطالب سوى بتكافؤ الفرص ولن يتستر على فشل إداري واضح في إدارة بطولة الدوري ومجاملة لأندية بعينها.

وأضاف:” لا نطلب سوى خوض مباراة الأهلي والزمالك قبل لقاء الدور الثاني بيننا وبين الأهلي، وهو أبسط حقوقنا، كان من المفترض ألا يبدأ الدور الثاني للدوري قبل أن ينتهي الدور الأول لكي تكون البطولة منتظمة وقوية”.

وأعلن نادي الزمالك عبر رئيسه تضامنه مع بيراميدز، وأكد أنه لن يخوض أي مباراة بعد لقاء النجوم يوم 9 فبراير الجاري قبل أن يلعب مباراة الأهلي بالدوري.

رد حاسم

وقال أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة المصري لـ”إرم نيوز”: إن الاتحاد سيصدر قرارات حاسمة في الساعات القادمة لحل هذه الأزمة.

وأضاف مجاهد:” من المؤكد أن كل فريق ينظر برؤيته ومصلحته الخاصة، ولكن اتحاد الكرة في النهاية هو المسؤول عن إدارة البطولة، وهو أمر واضح ولا يحتاج لأي ضغوط”.

إلغاء الدوري

يبقى شبح إلغاء الدوري المصري حديث بعض الإعلاميين، خاصة أن الوقت أصبح ضيقًا مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو الجاري.

وأصبح الدوري المصري مهددًا بالإلغاء، خاصة أن الغموض ما زال يسيطر على بطولة السوبر وكأس مصر في ظل تقدم مصر لاستضافة بطولة أمم أفريقيا والفوز بها.

وأكد عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة، لـ”إرم نيوز”، أن فكرة إلغاء الدوري ستكبد الكرة المصرية الملايين من الجنيهات وتعد خسارة مالية فادحة.

وأضاف:” الأزمة أيضًا فنية؛ فإلغاء الدوري سيؤثر على منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولن يكون الأمر سهلًا كما يعتقد البعض”.