نادي الزمالك المصري يشترط تمديد عقد محمد إبراهيم قبل رحيله معارًا إلى الإسماعيلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن محمد إبراهيم، صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم، اقترب من الانتقال لفريق الإسماعيلي لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة، بشرط وحيد.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أنه من المقرر أن يتم إنهاء الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في الثانية عشرة مساء اليوم الخميس، بعد انسحاب إنبي من المفاوضات.

وتتوقف عملية رحيل محمد إبراهيم للإسماعيلي على بند تمديد عقده لمدة عام مع الزمالك، قبل الموافقة على رحيله للدراويش مساء اليوم.

وانسحب نادي إنبي من صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك؛ بسبب اكتمال قائمة الفريق البترولي واتخاذ قرار بعدم رحيل أي لاعب، وذلك بعد المفاوضات التي شهدتها الساعات الماضية بين الطرفين.

وكان السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك، استبعد محمد إبراهيم من قائمة الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في الكونفدرالية.

وجاء خروج محمد إبراهيم بسبب الاتفاق على إعارته وموافقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على ذلك لعدم الحاجة إليه، ووجود وفرة عددية في مركز خط الوسط الهجومي خاصة بعد التعاقد مع “زيزو”.

وانضم إلى قائمة المستبعدين كل من أيمن حفني ومصطفى فتحي أيضًا، ورغم قرار الإدارة بالإبقاء على أيمن حفني وعدم رحيله عن الفريق بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الإسماعيلي، إلا أن جروس استبعده من لقاء الأحد القادم، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى فتحي بداعي عدم جاهزية الثنائي.