نادي الزمالك يستقر على قيد هذا الرباعي في القائمة الأفريقية

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك المصري، بقيادة السويسري كريستيان غروس المدير الفني، على قيد الرباعي: خالد بوطيب، وأحمد سيد “زيزو”، ومحمد عبد السلام، ومحمد حسن، في قائمة الزمالك الأفريقية، وذلك قبل غلق باب القيد، مساء غدٍ الخميس.

وبذلك، ستكون القائمة الأفريقية للفارس الأبيض 30 لاعبًا، حيث سبق للزمالك قيد 26 لاعبًا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة مساء غدٍ الخميس، متجهة الى نيروبي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في افتتاح مشوار الفريق، في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل، 3 فبراير، في تمام الثالثة عصرًا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الطاقم المكلف بإدارة مباراة الزمالك، وجورماهيا الكيني، في أولى جولات دور المجموعات بالكونفيدرالية.

واختار الاتحاد الأفريقي، الحكم الموزمبيقي سيلسو ألفساو، لإدارة المباراة.

ويذكر أن الزمالك يقع في المجموعة الرابعة، بجوار: نصر حسين داي (الجزائر)، وبيترو أتلتيكو (أنغولا)، وجور ماهيا (كينيا).