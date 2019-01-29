نادي الزمالك يستعيد الانتصارات بإسقاط المقاصة ويحلق في قمة ترتيب الدوري المصري

استعاد نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، ذاكرة الانتصارات في الموسم الحالي للدوري المصري، وتغلب على ضيفه مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 30 نقطة في المركز الرابع.

أنهى الزمالك الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما محمود علاء الثاني له من ضربة جزاء في الدقيقتين 41 و45.

وفي الوقت الذي بحث فيه المقاصة عن تقليص النتيجة، أحرز الزمالك الهدفين الثالث والرابع عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقتين 58 و72.

وشهدت الدقيقة 85 طرد حازم إمام ليلعب الزمالك الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل المقاصة النقص العددي في صفوف المنافس، وأحرز هدف حفظ ماء الوجه عبر المالغاشي باولين فوافي في الدقيقة 93.

يذكر أن الزمالك قد سقط في فخ التعادل مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الماضية للبطولة.