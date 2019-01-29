أهداف مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. 4-1 لـ”الفريق الأبيض” (فيديو)

سجل محمود علاء الهدف الأول لفريق الزمالك في شباك نظيره مصر المقاصة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، المقررة إقامتها على ستاد بتروسبورت.

وفي الدقيقة 41، تم شن هجمة منظمة من لاعبي نادي الزمالك، استغل خلالها طارق حامد سوء التمركزات الدفاعية من قِبل لاعبي مصر للمقاصة، ومرَّر كرة طولية في عمق منطقة الجزاء، حيث المتقدم محمود علاء الذي تمكن من السيطرة على الكرة بشكل رائع، ثم سدّد كرة قوية إلى داخل الشباك على يمين الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

هدف محمود علاء في مرمى مصر المقاصة. pic.twitter.com/bqIBXz1z0B — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 29, 2019

وقبل نهاية الشوط الأول سجل محمود علاء الهدف الثاني من ضربة جزاء.

هدف محمود علاء الثاني في مرمى مصر المقاصة – الهدف الثاني. pic.twitter.com/WoMiw5zmun — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 29, 2019

وفي الدقيقة 58 سجل فرجاني ساسي الثالث للزمالك.

هدف فرجاني ساسي في مرمى مصر المقاصة – الهدف الثالث. pic.twitter.com/5sYyYQvtv0 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 29, 2019

وفي الدقيقة 72 يسجل فرجاني ساسي الرابع للزمالك.

هدف فرجاني ساسي الثاني في مرمى مصر المقاصة – الهدف الرابع. pic.twitter.com/tX2pT8Db3d — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 29, 2019

وفي الدقيق 93 سجل باولن فوافي الهدف الوحيد للمقاصة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3، وهُزم في 7 مباريات، وسجل لاعبوه 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وجمعت الفريقين 11 مواجهة سابقة، حيث حقق الفريق الفيومي الفوز في 6 مباريات، مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها في مباراة الدور الأول التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون ردٍ.

وجاء الفوز الأخير لأبناء الفيوم على نادي الزمالك في 8 أبريل الماضي بمنافسات الدور الثاني من عمر مسابقة الدور الثاني من دوري الموسم المنقضي، حيث فاز مصر المقاصة في ذلك الموسم على الزمالك ذهابًا، مع عودة في الدور الأول بنتيجة 3/1، وفي الدور الثاني بنتيجة 1/0.