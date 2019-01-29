أزمة كبيرة بين رئيس نادي الزمالك ونجله بسبب حمدي النقاز.. واللاعب يهدد بالرحيل

اشتعلت أزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ونجله أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، بسبب أزمة حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق ومنتخب تونس الأول.

فشل أمير مرتضى في حل أزمة قيد نجلة ابنة النقاز، في إحدى المدارس الدولية بمصر؛ ما تسبَّب في غضب اللاعب، وهدَّد بالرحيل عن الزمالك حفاظًا على مستقبل ابنته.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “تواصل النقاز مع مرتضى منصور، بعد فشل أمير في قيد ابنته في إحدى المدارس الدولية في مصر، وطلب حل الأزمة، أو السماح له بالرحيل عن صفوف النادي، حفاظًا على مستقبلها”.

وأضاف المصدر: “مرتضى طلب من النقاز فرصة من أجل حل الأزمة، وقام بتعنيف نجله وطلب أن يتم قيد ابنة النقاز في إحدى المدارس الدولية في مصر بأقصى سرعة، حفاظًا على بقاء اللاعب في صفوف الفريق، خاصة في ظل عدم وجود بديل بمستواه الفني حاليًّا”.

وتابع: “حمدي النقاز رفض المشاركة مع الفريق في لقاء مصر المقاصة في الدوري مساء اليوم، خاصة أنه يمر بحالة نفسية سيئة للغاية، بسب أزمة ابنته وضغوط زوجته عليه من أجل الرحيل عن مصر، وهدَّده جروس بتوقيع عقوبات مالية كبيرة عليه في حال استمرار رفضه المشاركة مع الفريق”.

ومن جانب آخر، أنهى الزمالك صفقة انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا لصفوف المصري البورسعيدي، خلال الساعات الماضية، بعد موافقة اللاعب على الانتقال للمصري.

ومن المقرَّر أن يحصل شيكابالا على 2 مليون جنيه في 6 الأشهر الأولى من الإعارة، على أن يحصل على 3 ملايين جنيه في الموسم المقبل.