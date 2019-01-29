النادي الأهلي المصري يسأل اتحاد كرة القدم عن الـVAR‎

تمسك النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، بتعيين حكام أجانب لمباريات الفريق ضد الزمالك وبيراميدز في الدوري، ويشترط أن يكونوا من أصحاب المستوى الأول في أوروبا.

وقال الأهلي في بيان رسمي: “أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتي الأهلي مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري، وأن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة في البطولات القارية والعالمية”.

وأَضاف البيان: “أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى اتحاد كرة القدم، مساء اليوم، تطلب فيه الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية VAR حتى الآن، على الرغم من تلقّي الأهلي خطابًا من الاتحاد في أكتوبر الماضي يُفيد بأن الأخير حريص على تحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصًا شديدًا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقًا لمبادئ “فيفا”، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة VAR، سيتم العمل بها ابتداءً من يناير الذي قارب على الانتهاء، ولم تكن هناك أي خطوات إيجابية من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وكانت إدارة الأهلي قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة في 3/9/2018، تطلب فيه أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتطبيق تقنية VAR لمواكبة الكرة العالمية وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، بعد الأخطاء التحكيمية الفجّة التي أثّرت على نتائج المباريات بشكل مباشر في ذلك الوقت.

من جانب آخر، أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، فسخ التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي. وحصل اللاعب على حقوقه وفقًا للاتفاق الذي أجري معه، وأكّد حرصه على العلاقة الطيبة التي تربطه مع الأهلي ومسؤوليه.