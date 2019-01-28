مدرب دجلة لجهاز لاسارتي: احترموا اسم النادي الأهلي المصري

شن اليونانى تاكيس جونيسي، المدير الفني لنادي وادي دجلة المصري، هجومًا قويًا على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بطولة الدوري العام، والذي انتهي بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2/1 .

وقال تاكس في المؤتمر الصحفي: “ما حدث عقب لقاء الأهلي ودجلة من الجهاز الفني للفريق الأحمر غير مقبول، عليهم احترام اسم وتاريخ الأهلي، وأن يبتعدوا عن التصرفات غير المسؤولة، لقد أظهروا الأهلي كفريق صغير”.

ونشبت مشادة حادة بين الجهازين الفنيين لفريقي الأهلي ووادي دجلة، وتدخل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لإنهاء الأزمة سريعًا.

ومن جانب آخر قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة، واضطر اللاعب إلى مغادرة المباراة في الدقيقة الـ30، وذلك فقًا للتشخيص المبدئي، ليحل زميله سعدالدين سمير بديلا له.

ومن المنتظر أن يخضع ياسر إبراهيم إلى فحص طبي لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه، فيما اشتكي رمضان صبحي من إجهاد في العضلة الضامة، وفضل الخروج سريعًا حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن جانبه أعرب لاسارتي مدرب الأهلي عن سعادته عقب الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في المؤتمر الصحفي: “نجحنا في حسم المباراة، والهدف الأول سهل لنا المهمة، في الشوط الثاني الأداء كان جيدًا في بعض الفترات وتحسن وفي النهاية نجحنا في حصد ٣ نقاط في الطريق نحو الهدف”.

وأضاف: “أخرجت أجاي خوفًا عليه خاصة أنه عائد من الإصابة وهناك لاعبين لا يستطيعون اللعب لمباراة كاملة، وكان لابد علينا من استغلال الفرص في الشوط الأول، الإصابات ليست في العضلة الضامة فقط، وهناك أشياء لفتت نظري في أي دوري في العالم، بين كل مباراة وأخرى فارق ٧ أيام بينما هنا كل ٣ أيام، ضغط المباريات يتسبب في الإرهاق”.