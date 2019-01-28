ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على وادي دجلة (صورة)

حقق النادي الأهلي فوزه الثالث على التوالي، بعدما تغلب على وادي دجلة، الإثنين، في الدوري المصري.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17، ثم أضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن يسجل محمد هلال في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وحقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي، والعاشر في المسابقة، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 33 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث، ويتأخر بـ 12 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب 17 مباراة، في حين يأتي بيراميدز في المركز الثاني وفي رصيده 39 نقطة من 20 مباراة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة:

1. الزمالك، 42 نقطة من 17 مباراة.

2. بيراميدز، 39 نقطة من 20 مباراة.

3. الأهلي، 33 نقطة من 16 مباراة.

4. مصر المقاصة، 30 نقطة من 19 مباراة.

5. الإنتاج الحربي، 28 نقطة من 20 مباراة.