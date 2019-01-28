النادي الأهلي يؤكد صحوته بالفوز على وادي دجلة في الدوري المصري (فيديو)

أكد النادي الأهلي صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري، بعد فوزه الصعب على مضيفه وادي دجلة بنتيجة 2/1، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة

وسجل هدفي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة 17 بتسديدة رائعة، بعد تمريرة عرضية من التونسي علي معلول، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعد أن سدد ركلة جزاء صدها الحارس، قبل أن ترتد ويدخلها الشباك، في حين سجل محمد هلال هدف وادي دجلة في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

هدف الأهلي التاني امام وادي دجلة | HD – علي معلول ???????? Via: @Al7hly pic.twitter.com/Bnx0wYNWb2 — G00L (@_G00L) ٢٨ يناير ٢٠١٩