أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة.. 2/0 للأحمر (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة.. 2/0 للأحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم عمر السولية بالهدف الأول لناديه الأهلي في مباراته أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري.

وسجل السولية هدفه في الدقيقة 17، بتسديدة قوية مستغلًا كرة عرضية من علي معلول.

وعزز علي معلول تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

ويملك الأهلي 30 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري المصري، مقابل 20 نقطة لوادي دجلة في المركز السادس عشر.

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