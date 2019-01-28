موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة اليوم في الدوري المصري

يواجه النادي الأهلي نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الاثنين، في الجولة الـ20 للدوري المصري باستاد بتروسبورت.

ويدخل الفريق الأحمر اللقاء باحثًا عن الفوز لمواصل الانتصارات المحلية، حيث فاز على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها إسقاط المقاصة بثلاثية نظيفة.

الأهلى في جعبته 30 نقطة، في المركز الثالث بعدما خاض 15 مباراة فاز في 9، وخسر 3 وتعادل في 3 مواجهات، بينما يخوض دجلة اللقاء وفي جعبته 20 نقطة، محتلاً المركز السادس عشر وذلك بعد خوض 19 مباراة حقق الفوز في 5، وتعادل في 5، وخسر 9 مواجهات.

في المقابل، يتطلع الفريق الدجلاوي بقيادة اليونانى تاكيس جونيس لتحقيق نتيجة جيدة تقفز بالفريق عدة مراكز في سباق الهبوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

تذاع المباراة على فضائية “أون سبورت”، بالإضافة إلى قناة “النيل للرياضة” والقناة الثانية المصرية الأرضية.