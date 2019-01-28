نادي النجوم المصري يتعاقد مع الحارس المخضرم عصام الحضري

أعلن نادي النجوم المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الثلاثاء؛ لتقديم صفقاته الجديدة لوسائل الإعلام، وعلى رأسها الحارس المخضرم عصام الحضري، الذي انتقل رسميًا للنادي.

وقال النجوم في بيان، اليوم، “سيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديدة للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لوسائل الإعلام”.

“تعاقد النجوم مع 6 لاعبين، هم: الغيني لاما كولين من بتروجت، ديدييه كوري القادم من ساحل العاج، لاعب الاتحاد السكندري والنيجيري توسين أومويلي، بالإضافة إلى أيمن الغباشي وأحمد العش والحضري”.

وتراجع الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق عن الاعتزال الدولي؛ على أمل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر منتصف العام الحالي.

واعتزل الحضري (46 عامًا) دوليًا، عقب مشاركته مع مصر في كأس العالم 2018 في روسيا.

في سياق متصل، وافق النادي الأهلي رسميًا، على انتقال أكرم توفيق، لاعب وسط إلى الجونة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي انتقال أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقبلة.

وأضاف مدير التعاقدات للموقع الرسمي للنادي أنه تقرر أيضًا إعارة إسلام جابر المدافع المنضم حديثًا لصفوف الأهلي من نادي الألومنيوم، إلى الجونة لمدة 6 أشهر أيضًا.

وأوضح توفيق أن مفاوضات إعارة اللاعبين إلى الجونة تمت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي والجونة، وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعبين مع فريقهما الجديد لمدة 6 أشهر.

وكان الأهلي قد تعاقد مع إسلام جابر مدافع نادي الألومنيوم لمدة 4 سنوات ونصف بداية من يناير الجاري.