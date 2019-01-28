عصام الحضري يتراجع عن الاعتزال الدولي ويتمنى المشاركة مع مصر في أمم أفريقيا

تراجع عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن الاعتزال الدولي على أمل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر منتصف العام الحالي.

واعتزل الحضري (46 عامًا) دوليًا عقب مشاركته مع مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، بعد مسيرة حافلة تُوّج خلالها بـ4 بطولات للأمم الأفريقية.

وقال الحضري في مقابلة تلفزيونية، يوم الأحد: “أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت وطموحي أن أكون ضمن القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا 2019 في مصر”.

وأشار حارس الأهلي السابق إلى أنه فسخ عقده مع الإسماعيلي بالتراضي وفي طريقه للانضمام لفريق النجوم المنافس في الدوري المصري الممتاز.

وشدد على أنه كان يمتلك عرضًا سعوديًا، بجانب 4 عروض من الدوري المصري، ولكنه فضل عرض النجوم.