موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيسعى الزمالك، متصدر الدوري المصري الممتاز، إلى الاستفاقة أمام مصر للمقاصة، غدا الثلاثاء، لمواصلة الزحف نحو اللقب بعد تعادله في المباراة السابقة أمام بيراميدز.

وأوقف بيراميدز مسيرة انتصارات الزمالك بعد أن نجح في استغلال النقص العددي لمنافسه وتعادل معه 3-3 يوم الخميس الماضي في مباراة مؤجلة.

وأكمل الزمالك تلك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الله جمعة الظهير الأيسر في الدقيقة 70 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 20 مباراة.

ويحتل الأهلي، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

ورغم فوز الزمالك في 13 مباراة والتعادل في 3 والهزيمة في 1 فقط هذا الموسم طالب مرتضى منصور، رئيس النادي، المدرب السويسري كريستيان جروس بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد أن فقد نقطتين مهمتين أمام بيراميدز.

وحذر منصور من أن أي نتيجة سلبية أمام مصر للمقاصة قد تضعف حظوظ الفريق وتمنح منافسيه خاصة الأهلي الأمل.

وقال موقع الزمالك على الإنترنت: “جروس طالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل إحباط أي محاولات هجومية للمنافس وإحراز هدف مبكر للسيطرة على مجريات المباراة”.

وشارك في تدريبات الزمالك لأول مرة أحمد سيد “زيزو” المنتقل من موريرنسي البرتغالي.

من جهته، وصف طلعت يوسف، مدرب مصر للمقاصة، مواجهة الزمالك بأنها في غاية الصعوبة خاصة وأنها تأتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.

وأضاف: “سنعمل على استعادة نتائجنا القوية.. المواجهة مهمة للغاية وهدفنا العودة مجددًا للانتصارات رغم صعوبة المباراة”.

وجدد يوسف الثقة في مهاجمه الغاني جون أنطوي الذي استبعده أمام المقاولون العرب والأهلي.

وتأتي عودة أنطوي لتعزيز القوة الهجومية بجانب الإثيوبي شيمليس بيكيلي.

وأحرز أنطوي سبعة أهداف مع المقاصة وصنع ثلاثة.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة من 19 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع على فضائية “أون سبورت”، بالإضافة إلى قناة “النيل للرياضة” والقناة الثانية المصرية الأرضية.