تطورات جديدة في أزمة مرتضى منصور ومحمود الخطيب رئيسي الأهلي والزمالك

استمعت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأحد، لأقوال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الشكوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وحضر اليوم لمقر اللجنة الأولمبية محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء المجلس والمستشار القانوني للنادي وتم الاستماع لأقوالهم في الشكوى.

وأكد الخطيب خلال جلسة الاستماع اللجنة القضائية للقيم والأخلاق باللجنة الأوليمبية أنه تعرض لاتهامات شخصية من رئيس الزمالك، كما تعرض النادي الأهلي لاتهامات قوية منه في صفقة حسين الشحات المنتقل من العين الإماراتي، وهو ما يرفضه كونه رئيسًا للقلعة الحمراء.

واتهم مرتضى منصور، رئيس القلعة الحمراء، بتلقي تمويلات خارجية من قطر، لدعم صفقة حسين الشحات، بعد توسط محمد أبوتريكة نجم الأهلي المعتزل، لإتمام الأمر.

وكانت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق حددت جلسة استماع اليوم الأحد لحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباقي أعضاء المجلس الذين لم يتواجدوا في جلسة الاستماع الماضية التي عقدت الأسبوع الماضي.

وتقدم النادي الأهلي في وقت سابق بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى اللجنة القضائية للقيم والأخلاق مدعم بـCD بتجاوزات رئيس القلعة البيضاء.

وفيما يلي نص شكوى النادي الأهلي:

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي إليكم بشكواه ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتجاوزاته “الفجة” في حق النادي الأهلي وقيادته وجماهيره، فضلا عن خروج رئيس الزمالك عن الآداب والأخلاق الرياضية في مناسبات عديدة مما أثار حالة من الاستياء والخوف من إثارة الفتنة بين جماهير الأندية.

ولما كان ما ارتكبه رئيس الزمالك من تجاوزات عبر وسائل الإعلام المختلفة يخالف نصوص الميثاق الأولمبي والمبادئ الدولية، لذا نأمل من سيادتكم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لمنع المذكور من الوقيعة بين الجماهير المصرية واشعال الفتن في الوسط الرياضي.

استدعاء منصور للجنة القيم باتحاد الكرة

كما أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا قال فيه إن لجنة القيم باتحاد الكرة تستدعي مرتضى منصور يوم ١٠ فبراير للتحقيق في شكوى الأهلي ضده.

ومن المقرر أن تناقش لجنة القيم رئيس الزمالك في شكوى النادي الأهلي المقدمة ضده بعد الاطلاع على الفيديوهات الخاصة بالشكوى.

ومن المنتظر قيام لجنة القيم باتحاد الكرة المصري باستدعاء مختلف الأطراف خلال الفترة القادمة من أجل الاستماع إلى أقوالهم تمهيدا لاتخاذ القرارات اللازمة وإغلاق الملف برمته.