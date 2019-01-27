موعد مباراة الأهلي ووداي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يسعى النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لمواصلة الانتصارات عندما يلعب على أرض وادي دجلة غدًا الاثنين من أجل تقليص فارق النقاط مع الزمالك المتصدر.

وقال محمد يوسف المدرب المساعد للأهلي، اليوم الأحد، إن مواجهة وادي دجلة صعبة للغاية لأنها أمام فريق يملك جهازًا فنيًا جيدًا، ولاعبين رائعين.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف قوله:”الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح هو الفوز من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة، والأهلي حقق العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، منها الحفاظ على انتصاراته المحلية، واستعاد بعض اللاعبين المصابين بعد تعافيهم، فضلًا عن اندماج الصفقات الجديدة سريعًا مع الفريق، وهذا ظهر واضحًا في مباراة مصر للمقاصة الأخيرة”.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي دائمًا تحت ضغط بسبب توالي المباريات،”لكن في النهاية الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل مواصلة الانتصارات، وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع داخل الفريق بشأن الحفاظ على البطولات، والتواجد دائمًا على منصات التتويج”.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يأتي وادي دجلة في المركز 16 برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

تذاع المباراة على فضائية “أون سبورت”، بالإضافة إلى قناة “النيل للرياضة” والقناة الثانية المصرية الأرضية.