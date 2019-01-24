ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة وتعادل الزمالك وبيراميدز (صورة)

تعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بنتيجة (3-3)، في واحدة من أجمل مواجهات الدوري المصري، اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني بعد مواجهة كروية ممتعة.

فيما استعاد الأهلي حامل اللقب نغمة الأداء الممتع، وحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه مصر للمقاصة 3-صفر في مباراة مؤجلة من الجولة 11.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة محتلًا المركز الثالث، بفارق الأهداف عن المقاصة الذي لعب 19 مباراة.

واستعاد الإسماعيلي توازنه بالدوري بعد فوزه على مضيفه بتروجيت 1-صفر في وقت سابق اليوم، في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع عشر للمسابقة.

وتقدم الإسماعيلي أخيرًا من المركز قبل الأخير إلى المركز 14، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة من 16 مباراة، بينما زادت جراح بتروجت وواصل تذيله المسابقة بعد أن توقف رصيده عند 15 نقطة من 19 مباراة.