أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3- 3 (فيديو)

سجل فرجاني ساسي هدف فريق الزمالك الأول في شباك نظيره بيراميدز، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

هدف فرجاني ساسي في مرمى بيراميدز. pic.twitter.com/QS2R5OX1qf — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 24, 2019

وسجل التعادل إيريك تراوري في الدقيقة 15.

قووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل الكبير بيراميدز ???????????????????????????????????????????????????? HD pic.twitter.com/yPmT2IsAKq — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) January 24, 2019

ونجح البرازيلي كينو في إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 40.

قووووووووووووووووووووووووول الثاني كبير مصر بيراميدز عن طريق الهكر كينو و اسيست راااائع من الحراااااق عبدالله السعي ???????????????????????????? ????????HD Marcos Keno ????????????❤️❤️❤️ pic.twitter.com/m13s77PbMT — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٤ يناير ٢٠١٩

هدف محمود علاء في مرمى بيراميدز. pic.twitter.com/6nL4GTpRrX — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 65 يسجل فرجاني ساسي الهدف الثالث للفريق الأبيض.

هدف الثالث الزمالك فرجاني ساسي pic.twitter.com/dzLkisdUxc — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) January 24, 2019

وفي الدقيقة 85 سجل عمر خربين الثالث لبيراميدز.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل بيراميدز 3×3 عمر خريبين ????????????????????❤️❤️❤️???????????????????????????????? pic.twitter.com/BRCm8SqvpH — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) January 24, 2019

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة حقّقها من 13 فوزًا، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في واحدة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة حققها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 8، والهزيمة في واحدة.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 41 نقطة، متصدرًا جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة فاز في 13، وتعادل في 8، وخسر مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يحصد 38 نقطة، ويحتل المركز الثاني، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 10، وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة .

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري للحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي.