أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3- 3 (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3- 3 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل فرجاني ساسي هدف فريق الزمالك الأول في شباك نظيره بيراميدز، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد بتروسبورت.

وجاء الهدف في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

وسجل التعادل إيريك تراوري في الدقيقة 15.

ونجح البرازيلي كينو في إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37، قبل أن يتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 40.

 

وفي الدقيقة 65 يسجل فرجاني ساسي الهدف الثالث للفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 85 سجل عمر خربين الثالث لبيراميدز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة حقّقها من 13 فوزًا، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في واحدة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة حققها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 8، والهزيمة في واحدة.

ويدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 41 نقطة، متصدرًا جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 16 مباراة فاز في 13، وتعادل في 8، وخسر مباراة واحدة، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي يحصد 38 نقطة، ويحتل المركز الثاني، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 10، وتعادل في 2، وخسر مباراة واحدة .

وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري للحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي.

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