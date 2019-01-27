بعد أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز.. الاتحاد المصري يعاقب كريستيان غروس ويوقف حسام حسن

عاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، حسام حسن مدرب بيراميدز السابق، وتوأمه إبراهيم مدير الكرة بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد طردهما في التعادل 3/3 مع الزمالك المتصدر قبل 3 أيام بالدوري المصري الممتاز.

وقال الاتحاد المصري بموقعه على الإنترنت إنه غرم أيضًا السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك 15 ألف جنيه (735 دولارًا)؛ لعدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب المباراة وكذلك نادي الزمالك 10 آلاف جنيه؛ “لقذف الكرة داخل الملعب لإفساد هجمة للمنافس”.

كما تم تغريم الزمالك 20 ألف جنيه أخرى بسبب “هتافات جماهيره المسيئة تجاه مدرب بيراميدز، وإلقاء قوارير مياه داخل الملعب”.

وأعلن بيراميدز تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز خلفًا لحسن، الذي تم الاستغناء عن خدماته عقب المباراة بساعات.

وأوقف بيراميدز مسيرة انتصارات الزمالك المتصدر، بعد أن نجح في استغلال النقص العددي لمنافسه.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 39 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، بينما زاد الزمالك رصيده إلى 42 نقطة، منفردًا بالصدارة من 17 مباراة.

وأكمل الزمالك المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد عبدالله جمعة الظهير الأيسر في الدقيقة 70؛ إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

كما طرد حسن مدرب بيراميدز قبل نهاية المباراة بربع ساعة.