نادي بيراميدز يرد على تقارير رحيل محمد مجدي “قفشه”

رد نادي بيراميدز، على تقارير دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات لضم محمد مجدي “قفشه”، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال بيراميدز عبر حسابه على تويتر: “قفشه ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي”.

وكان النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قد كشف موقفه من الدخول في مفاوضات مع نادي بيراميدز، المملوك لتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي، من أجل ضم “قفشه”، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت أنباء إعلامية قد أكدت أن الأهلي تواصل مع وكيل اللاعب لاستطلاع رأي قفشة في انضمامه للنادي، ورحب اللاعب على الفور وأكد أنه سيختار عرض الأهلي، حتى لو تلقى عرضًا ماليًا أكبر من الزمالك.

“قفشة” ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي pic.twitter.com/0OEz3dtcDo — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 27, 2019

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “كل ما تردد عن دخول الأهلي في مفاوضات مع قفشه لاعب بيراميدز غير صحيح، خاصة أن ضمه لصفوف النادي في يناير الجاري شبه مستحيل، بسبب توتر العلاقات بين إدارة الناديين حاليًا، ولا يوجد أي أمل لتحسن العلاقات في الوقت الحالي، في ظل استمرار هجوم تركي على مجلس الخطيب”.

وأضاف المصدر: “هناك قرار داخل إدارة النادي، بعدم التعامل مع بيراميدز في أي صفقات، خلال الفترة الحالية والمقبلة، بسبب هجوم تركي المتواصل على إدارة النادي، ولا تستطيع الإدارة توقع رد فعل تركي في حال عودة التعاون بين الطرفين من خلال صفقة قفشة، ولن يتحمل النادي الهجوم الجماهيري المتوقع من قبل جماهير القلعة الحمراء، التي ترفض أي تعاون مع بيراميدز”.

وتابع: “الأهلي كان يرغب في ضم اللاعب في بداية الموسم، لكنه فضل بيراميدز لذا لن يتم ضمه حاليًا، ولو انتقل لأي ناد آخر غير بيراميدز والزمالك بشكل نهائي، قد يتفاوض معه النادي لضمه في بداية الموسم المقبل”.