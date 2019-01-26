ماذا ينتظر الأرجنتيني رامون دياز مع نادي بيراميدز؟

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريقي الهلال والاتحاد السعوديين.

وجاءت خطوة التعاقد مع رامون دياز بعد ساعات من إقالة حسام حسن المدير الفني السابق عقب تعادله مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني ببطولة الدوري المصري ولكن الطموح الذي يملكه آل الشيخ ومسؤولو بيراميدز، يتمثل في حصد لقب الدوري خاصة بعد تدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات المميزة.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي مدى فرص نجاح رامون دياز في الدوري المصري، عبر بوابة بيراميدز والعقبات التي تهدد أيضًا بفشل التجربة:

خبرات دياز

يملك المدرب الأرجنتيني رامون دياز خبرات طويلة في مجال التدريب على مدار 13 عامًا، عمل بها مع العديد من الأندية في الأرجنتين وإنجلترا والمكسيك والسعودية بجانب منتخب باراجواي.

حقق دياز لقب كأس الليبرتادوريس موسم 1995 – 1996 مع ريفر بليت الأرجنتيني، كما أنه استطاع أن يحقق الثنائية المحلية مع الهلال بحصد لقب كأس الملك والدوري السعودي موسم 2016 – 2017 والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

ويمتلك دياز خبرات طويلة بعدما قاد منتخب باراجواي وحصل معه على المركز الرابع ببطولة كوبا أمريكا عام 2015، بخلاف قيادة ريفر بليت وسان لورينزو وإندبندنتي في الأرجنتين وكلوب أمريكا المكسيكي والهلال والاتحاد السعوديين.

أكد أحمد حسن المستشار الرياضي لنادي بيراميدز والمتحدث الرسمي باسم النادي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن هناك دوافع نجاح متواجدة لدى النادي ودياز؛ وهو ما يجعله متفائلًا بهذه الخطوة.

وأضاف: “الاستعانة بمدرب كبير في الكرة العالمية بقيمة رامون دياز الذي كان يدرب منتخب باراجواي وفريق ريفر بليت، والجميع شاهد نجاحاته في دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي”.

وأشار إلى أن دياز لديه دوافع النجاح مع بيراميدز؛ لأنه يملك مقومات البطولة وأيضًا هو مدرب كبير يستطيع تحقيق النجاحات مع الفريق.

تغييرات مستمرة

شهدت تجربة بيراميدز تغييرات مستمرة على جانب المدربين وهي عقبة مهمة في طريق رامون دياز، تهدد بفشل التجربة سريعًا، نظرًا للضغوط التي يعيشها أي مدير فني في بيراميدز.

تعاقد بيراميدز مع المدرب البرازيلي ألبرتو فالنتيم الذي قاد الفريق لمدة 3 مباريات فقط، تعادل مرة وفاز مرتين، ولكنه رحل سريعًا دون أسباب واضحة، وتمت الاستعانة بالمدرب الأرجنتيني ريكاردو لافولبي الذي يملك تاريخًا كبيرًا واسمًا أكبر من رامون دياز- ولكن المفاجأة كانت في رحيله بمجرد الخسارة أمام الإسماعيلي.

ورحل حسام حسن بعد 11 مباراة لمجرد تعادله مع الزمالك متصدر الترتيب، رغم أنه لم يخسر أي لقاء مع بيراميدز.

كتيبة نجوم

يضم فريق بيراميدز كتيبة من النجوم الكبار سواء الأجانب أو المصريين وهو عامل مهم يساعد رامون دياز في مهمته مع بيراميدز.

يعتمد بيراميدز على البرازيلي ماركوس كينو أحد أفضل النجوم في الموسم الحالي بالدوري المصري، وأيضًا السوري عمر خربين المنضم حديثًا من الهلال ويعلمه دياز جيدًا؛ لأنه تألق تحت قيادته بشكل لافت بخلاف الإكوادوري جون سيفوينتس والبيروفي كريستيان بينافينتي والبوركيني إريك تراوري.

ويضم بيراميدز العديد من اللاعبين الدوليين المصريين مثل الحارس أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور، وهي توليفة تجعل الفريق مؤهلًا لمساعدة دياز على التألق.

أكد عمرو أنور مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، أن رامون دياز مدرب قدير والجميع يعلم مدى قوة قدراته التدريبية، وقدومه للدوري المصري إضافة قوية بكل المقاييس.

وأضاف أنور لـ”إرم نيوز” :” أتوقع نجاح رامون دياز مع بيراميدز لأنه مدرب ممتاز ولديه كل العوامل التي تساعده على تحقيق النجاحات مع الفريق خاصة في الجانب الهجومي”.

تدخلات نجل دياز

يتعرض دائمًا رامون دياز لانتقادات بسبب تدخلات نجله إيميليانو دياز في عمله واختيار التشكيل، وهو ما حاصره في عمله بالسعودية وكان سببًا في رحيله عن الهلال.

وكانت تجارب دياز الأخيرة مهزوزة مع الاتحاد الذي رحل عنه بعد 3 مباريات فقط بالدوري خسرها جميعًا، والخروج من البطولة العربية؛ ما أدى إلى إقالته بجانب إقالته من تدريب الهلال قبلها، وابتعاده عن التدريب بعدها يؤثر على مؤشرات نجاحه مع بيراميدز.