رسميًا.. رامون دياز مدربًا لنادي بيراميدز (صور)

أعلن نادي بيراميدز المصري، رسميًا، اسم المدير الفني الجديد للفريق الذي سيتولَّى المهمة، خلفًا لحسام حسن، الذي تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك 3/3، في بطولة الدوري المصري.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق الأول لبيراميدز خلفًا لحسام حسن.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز، وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء، وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية، وسيستلم الفريق بعدها.. مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن”.

يذكر أن دياز كان مرشحًا بقوة لتولّي تدريب الأهلي المصري، في بداية الموسم الحالي، قبل أن يتم تحويل وجهته إلى الدوري السعودي، ثم إقالته من تدريب اتحاد جدة لسوء النتائج.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 39 نقطة في المركز الثاني.

ويتمتع المدرب الأرجنتيني بخبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث سبق أن درَّب فريقي الهلال، واتحاد جدة السعوديين، وحقق مع الأول إنجازات لافتة، منها وصافة دوري أبطال آسيا 2019.

وبشكل عام، لدى “دياز” تجارب تدريبية مع فرق ومنتخبات كبيرة، أبرزها: منتخب أوروجواي، وريفر بليت، وسان لورينزو الأرجنتينيين.

وفاز دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت وقاده لإحراز لقب كأس ليبرتادرويس للأندية في أمريكا الجنوبية عام 1996، كما تُوج بطلًا للدوري مرة واحدة مع سان لورينزو في 2007.

الاتفاق بين رامون دياز ومالك النادي أن يتواجد مساعد مدرب بديل لي أمليانو دياز، على أن يكون أمليانو دياز في فريق تحليل الأداء فقط pic.twitter.com/3p7LGah0eZ — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٦ يناير ٢٠١٩