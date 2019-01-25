تركي آل الشيخ يكشف “هوية” مدرب نادي بيراميدز الجديد بعد إقالة حسام حسن (صورة)

كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز هوية المدرب الجديد للفريق، بعد إقالة حسام حسن من منصبه.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن المدرب الجديد لبيراميدز سيكون “أجنبيًا”.

وكتب آل الشيخ: “الإعلان عن المدرب مساء اليوم بعد انتهاء الاجتماع … مدرب كبير ودولي ودرب أندية ومنتخبات … لدينا ٣ خيارات جاهزة وعند الاستقرار على الخيار المناسب سنتعاقد معه حالًا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أبدى عدم رضاه عن الإدارة الفنية للفريق الكروي بقيادة حسام حسن، خاصة بعد خسارة عدة نقاط في بطولة الدوري مؤخرًا.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز فريق جيد يمتلك حماسًا لكن دون تكتيك، هناك جلسة تجمعني مع حسام حسن المدير الفني للفريق، لبحث أسباب خسارة نقاط كثيرة في البطولة، ليس من المقبول أن أتعاقد بصفقات بملايين الدولارات وتجلس على الدكة، لدينا أفضل محترفين في مصر، كنا نستحق الفوز على الزمالك”.

وأضاف: “حسام البدري مستمر في منصب رئيس النادي، وغير وارد أنه يدرب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل حسام حسن من منصبه كمدير فني”.

ووجه آل الشيخ نقدًا لاذعًا لحسام قائلًا: “هل نخترع كرة قدم؟ لماذا لم يشرك لاعبين بملايين الدولارات منذ البداية، هذا الفريق لو تم توظيفه بشكل أفضل لن يستطيع أحد إيقافه”.

ووضع بيراميدز حدًا لانتصارات مضيفه الزمالك التي استمرت طوال مبارياته التسع الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل معه 3-3 اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 9 للمسابقة.

ورغم التعادل، ظل الزمالك متربعًا على الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 19 مباراة.