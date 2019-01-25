نادي الزمالك يحصل على توقيع أحمد سيد “زيزو” لاعب موريرينسي البرتغالي

كشفت تقارير صحفية مصرية أن أحمد سيد “زيزو” لاعب موريرينسي البرتغالي اقترب من الانتقال لصفوف نادي الزمالك المصري.

وأشارت تلك التقارير إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض لمدة 3 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بحضور وكيل كريستيان غورس المدير الفني للفريق الأبيض.

وأنهى الزمالك كافة الإجراءات مع نادي موريرينسي البرتغالي، وسيحصل على البطاقة الدولية خلال ساعات، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب وصول البطاقة الدولية”.

زيزو يبلغ من العمر “23 عامًا” يلعب في مركز الجناح وخلف رأس الحربة، وكان من ناشئين وادي دجلة، وخاض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا.

من جانب آخر كشف السويسري كريستيان غروس المدير الفني لنادي الزمالك، موقفه من طلب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، التعاقد مع طارق حامد وعبدالله جمعة، ثنائي الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وكان آل الشيخ قد قدم عرضًا بالأمس لإدارة الزمالك من أجل التعاقد مع طارق حامد أو محمد عبدالعزيز وعبدالله جمعة، مقابل عمرو مرعي ومهند لاشين ومحمد حمدي.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـ”إرم نيوز”: “غروس أبلغ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة في الزمالك، رفضه انتقال طارق حامد وعبدالله جمعة لصفوف نادي بيراميدز، وتمسك باستمرار الثنائي، لكونهما من الأعمدة الرئيسية في الفريق، ولا يمكن الاستغناء عنهما خاصة في وسط الموسم، والمنافسة المشتعلة على قمة الدوري العام”.

وتابع المصدر: “غروس أكد أن خط وسط الفريق لا يوجد به لاعب يستطيع تعويض رحيل طارق حامد، وستكون هناك ثغرة كبيرة في حالة إصرار الإدارة على رحيله، كما أن مركز الظهير الأيسر في الفريق يعاني من نقص شديد، ورحيل عبدالله جمعة سيتسبب في كارثة للفريق طوال الموسم خاصة في بطولة الكونفدرالية”.

وأردف: “غروس أبدى ترحيبه برحيل محمود عبدالعزيز، بشرط التعاقد مع محمد مجدي قفشة من بيراميدز في صفقة تبادلية بالإضافة إلى محمد حمدي”.