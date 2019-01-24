مباراة الزمالك وبيراميدز.. مرتضى منصور يحمّل الحكم مسؤولية ضياع الفوز من الفريق الأبيض

حمّل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الحكم الإيطالي للقاء فريقه أمام بيراميدز مسؤولية فشل الفريق في تحقيق الفوز باللقاء، الذي أقيم مساء اليوم، ببطولة الدوري العام المصري.

وانتقد منصور الحكم الإيطالي الذي أدار مباراة الفريق أمام بيراميدز، محمّلًا إياه مسؤولية التعادل غير العادل لفريقه؛ بسبب ارتكابه العديد من الأخطاء المؤثرة على مدار شوطي اللقاء، بحسب قوله.

وأشار في تصريحاته بعد المباراة إلى أن الحكم ألغى هدفًا صحيحًا سجله عمر السعيد، وقام باحتساب هدف غير صحيح للاعب البرازيلي كينو، بخلاف طرد غير مستحق للاعب عبدالله جمعة.

وأكد منصور أن الزمالك كان الأفضل والأجدر بحصد النقاط الثلاث للمباراة، في ظل تفوقه وسيطرته على اللقاء من بدايته، ووجه التحية للاعبي الزمالك على الأداء القتالي والرجولي، والإصرار على تحقيق الفوز وتقديم مباراة كروية ممتعة.

على الجانب الآخر، عبّر حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، عن رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها فريقه، أمام الزمالك.

وقال البدري في تصريحات إذاعية: “كل التحية لبيراميدز الذي لعب أمام فريق بتاريخ وقوة الزمالك، اللقاء كان ممتعًا جدًا من الطرفين، الصفقات الجديدة مثل عمر خربين قدمت مردودًا جيدًا، ومع الوقت ستنسجم أكثر مع الفريق وسيتطور الأداء نحو الأفضل، بيراميدز موجود في مكان جيد بجدول الدوري ويحقق نتائج طيبة، رغم أنه فريق تكون في شهور قليلة”.

وأَضاف: “عدم الهزيمة من الزمالك شيء جيد مع أننا كنا نتمنى الفوز؛ لأنها كانت ستساعدنا في خططنا للمنافسة القوية على الدوري، ما يقدمه بيراميدز سيشجع فرقًا كثيرة تحذو حذونا في أن تصارع على القمة، فرجاني ساسي أكثر لاعب أعجبني أداءه من الزمالك”.

وبسؤاله عن فوز الأهلي وتصدير الضغط على الزمالك وبيراميدز، أجاب البدري: ” الضغط واقع بالفعل على الثلاثة فرق التي تنافس من أجل الفوز بالدوري، الأهلي قادم بقوة للمنافسة وهو نادٍ كبير وعظيم، وأنا سعيد من أجله وفوزه على المقاصة سيعطيه دفعة وثقة في طريق استعادة بريقه، من انتقدني بسبب مطالبتي تشجيع جماهير الأهلي هو حر في رأيه ولكن هناك من استوعب الفكرة وكان مؤيدًا لها وأنا أحترم جميع الآراء”.

وعن مصير حسام حسن المدير الفني للفريق، قال البدري: “لا أعلم إن كان هناك قرار معد سلفًا يؤثر على الاستقرار في نادي بيراميدز، الذي يحقق نتائج طيبة بالرغم من كثرة التعادلات، ولكن هناك أداء جيد ويتطور ونحن نسعى لدعم الفريق من جميع الجوانب، أنا حاليًا لا أفكر في العودة للتدريب، وأتمنى نجاح تجربة المنصب الجديد مع نادي بيراميدز”.