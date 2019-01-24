إقالة حسام حسن من تدريب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك (فيديو)‎

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن وجود نية لدى مجلس إدارة نادي بيراميدز لإقالة حسام حسن المدير الفني للفريق، عقب التعادل مع الزمالك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الدوري المصري.

وأشارت فضائية “النهار” إلى أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، اتخذ قرار إقالة حسام حسن، ومن المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

I added a video to a @YouTube playlist https://t.co/qRojkdTAt9 خااااص نمبر واان — Al Nahar TV (@AlNahar_TV) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وكان تركي آل الشيخ قد أبدى عدم رضاه عن الإدارة الفنية للفريق الكروي بقيادة حسام حسن، خاصة بعد خسارة عدة نقاط في بطولة الدوري مؤخرًا.

وقال تركي في تصريحات تلفزيونية: “بيراميدز فريق جيد يمتلك حماسًا لكن دون تكتيك، هناك جلسة تجمعني مع حسام حسن المدير الفني للفريق، لبحث أسباب خسارة نقاط كثيرة في البطولة، ليس من المقبول أن أتعاقد مع صفقات بملايين الدولارات وتجلس على الدكة، لدينا أفضل محترفين في مصر، كنا نستحق الفوز على الزمالك”.

وأضاف: “حسام البدري مستمر في منصب رئيس النادي، وغير وارد أنه يدرب الفريق خلال الفترة المقبلة، في حالة رحيل حسام حسن من منصبه كمدير فني”.

ووجه آل الشيخ نقدًا لاذعًا لحسام قائلًا: “هل نخترع كرة قدم؟ لماذا لم يشرك لاعبين بملايين الدولارات منذ البداية، هذا الفريق لو تم توظيفه بشكل أفضل لن يستطيع أحد إيقافه”.

وقال مصدر مقرب لحسام حسن، “إن الأخير فور عمله بانتقادات تركي آل الشيخ له عقب المباراة في مداخلة تلفزيونية، اتصل برئيس نادي بيراميدز حسام البدري، وابلغه باستقالة الجهاز الفني بالكامل، لتنتهي علاقة التوأم حسام وإبراهيم حسن بالفريق السماوي.

ووضع بيراميدز حداً لانتصارات مضيفه الزمالك التي استمرت طوال مبارياته التسع الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل معه 3-3 اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 9 للمسابقة.

ورغم التعادل، ظل الزمالك متربعاً على الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، متفوقاً بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 19 مباراة.