تركي آل الشيخ مالك بيراميدز يعرض صفقة تبادلية على نادي الزمالك‎ (فيديو)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية؛ مالك نادي بيراميدز عن طلبه لعقد صفقة تبادلية مع الزمالك، عقب نهاية مباراة الفريقين مساء الخميس بالدوري المصري.

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية: “طلبت عقد صفقة تبادلية مع الزمالك بضم عبدالله جمعة وطارق حامد أو محمود عبد العزيز مقابل مهند لاشين وعمرو مرعي ومحمد حمدي، بالإضافة إلى حصول الفريق الأبيض على مبلغ مالي”.

وأضاف: “في انتظار موافقة رئيس الزمالك على العرض”.

ووضع بيراميدز حداً لانتصارات مضيفه الزمالك التي استمرت طوال مبارياته التسع الأخيرة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل معه 3-3 اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 9 للمسابقة.

ورغم التعادل، ظل الزمالك متربعاً على الصدارة برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، متفوقاً بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 19 مباراة.

وحول هذا العرض رد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قائلًا: “سندرس عرض تركي آل الشيخ بشكل جيد بعد عرض الأمر على رئيس النادي والمدير الفني”.

وأضاف: “آل الشيخ اتصل بي 3 مرات وكل مكالمة بتزيد لاعب ، العرض كان تليفوني ومفاجئ بعد المباراة مباشرة”.

وأضاف: “لا بد من دراسة العرض ومنحنا الوقت الكافي للرد عليه”.

وتابع: “من الصعب التفريط في طارق حامد، هو عصب الفريق، وجهة نظري استمرار طارق معنا، وسيتم تقديم العرض ومعرفة رؤية الجهاز الفني”.