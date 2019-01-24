حسن معاذ يعود للشباب بعد فسخ عقده مع نادي الاتحاد السعودي (صورة)

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الخميس، عن توقيعه عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن معاذ يمتد لموسم ونصف الموسم، عقب فسخ تعاقده مع الشباب، أمس الأربعاء.

وتم فسخ عقد معاذ مع الاتحاد بالتراضي، بعدما فشل اللاعب في إثبات تواجده مع الفريق الجداوي، الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

???? وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ #خالد_البلطان عقداً احترافياً مع اللاعب حسن معاذ يمتد لموسم ونصف، كما تمنت الإدارة للاعب التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية مع #الشباب pic.twitter.com/GUmhXormw8 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ٢٤ يناير ٢٠١٩

يذكر أن حسن معاذ (32 عامًا) لعب طوال تاريخه مع نادي الشباب بداية من درجة الناشئين، قبل أن يوقع مخالصة مالية معه في عام 2017.

وبعد ذلك، وقّع معاذ مع نادي الفيحاء عقدًا لمدة سنتين، وفي مطلع عام 2018، تمت إعارته إلى نادي الشباب، وانتقل بعدها إلى نادي الاتحاد عام 2018.

وفي نفس السياق، وقّعت إدارة نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع اللاعب نواف الحبشي لثلاثة مواسم.