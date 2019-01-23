نادي الاتحاد السعودي يفسخ عقد حسن معاذ بالتراضي ويعير عمر المزيعل

نادي الاتحاد السعودي يفسخ عقد حسن معاذ بالتراضي ويعير عمر المزيعل

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن فسخ تعاقدها بالتراضي مع اللاعب الدولي السابق حسن معاذ.

ووجهت إدارة النادي عبر بيانٍ لها، الشكر للاعب على الفترة التي قضاها في الفريق.

يذكر أن اللاعب كان قد انضم للعميد في الميركاتو الصيفي الماضي علمًا بأنه بات قريبًا الآن من العودة لناديه السابق الشباب

من جهة أخرى قررت إدارة العنيد إعارة ظهير أيسر الفريق، اللاعب عمر المزيعل لنادي الفيحاء حتى نهاية الموسم.

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